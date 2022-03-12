Актёр Бенедикт Камбербэтч заявил о желании приютить украинских беженцев

Британский актёр Бенедикт Камбербэтч заявил в интервью Sky News, что надеется принять участие в государственной программе Home for Ukraine, в рамках которой предлагается помощь украинским беженцам в размещении, сообщает агентство Reuters. Он добавил, что нужно делать всё возможное, чтобы помочь беженцам предоставить жильё, и выразил надежду, что он сможет приютить кого-то у себя.

Программа, в которой принимают участие благотворительные и коммерческие организации, а также общественные группы, предполагает помощь в поиске жилья для украинцев, которые прибыли в Великобританию, несмотря на отсутствие родственных связей с гражданами страны.

Каждый должен сделать всё, что в его силах <...>. Наблюдается рекордное количество добровольцев, которые принимают к себе в дома людей, я надеюсь к ним присоединиться (к добровольцам. — NEWS.ru), — сказал актёр.

Ранее официальный представитель управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Мэттью Салтмарш заявил, что с 24 февраля Украину покинули более 2,5 млн человек. В ведомстве сообщили, что в основном это женщины и дети, выехавшие из страны в Центральную Европу. По оценкам организации, количество граждан, покинувших Украину в ближайшие дни, может достигнуть 4 млн. Украинцев принимают Польша, Словакия, Молдавия, Венгрия и Румыния.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о доведении до украинской стороны информации, что спецоперация по демилитаризации может закончиться в любой момент, если Киев выполнит условия Москвы. В перечень требований входит признание Крыма частью России, признание Донецкой и Луганской народных республик, а также внесение поправки в конституцию, запрещающей вступление в «какой-либо блок».