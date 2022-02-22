Президент России Владимир Путин обратился к гражданам Украины. Он отметил, что освоение Украины НАТО неприемлемо. Президент выступил с обращением по ситуации в Донбассе, он объявил о начале военной спецоперации для защиты мирных жителей.

По словам российского лидера, крымчане сделали свой выбор и действия России в данном случае являются самозащитой от создаваемых угроз. Президент призвал украинцев к взаимодействию, чтобы как можно скорее «перевернуть эту трагическую страницу» и вместе двигаться вперёд.

Обращаюсь и к гражданам Украины. В 2014 году Россия была обязана защитить жителей Крыма и Севастополя от тех, кого вы сами называете «нациками». Крымчане, севастопольцы сделали свой выбор — быть со своей исторической Родиной, с Россией. И мы это поддержали, — сказал Владимир Путин.

Глава государства отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил о том, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.