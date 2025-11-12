Зеленский отказался от традиционного вечернего обращения к украинцам Зеленский не выступил перед украинцами на фоне коррупционного скандала

Президент Украины Владимир Зеленский не выпустил традиционное вечернее обращение к украинцам, передает «Страна.ua». Это связано с коррупционным скандалом, в котором оказались замешаны приближенные к нему лица.

Журналисты подчеркнули, что на отсутствие официального обращения обратили внимание многие, включая народного депутата Алексея Гончаренко. Предыдущий случай, когда Зеленский отказался от обращения, произошел 22 июля на фоне попыток президентской администрации лишить полномочий Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и связанных с этим протестов.

Ранее депутат Рады Артем Дмитрук обвинил Зеленского в участии в коррупционных схемах в энергетической сфере, ссылаясь на фотографии с валютой, опубликованные после обысков у бизнесмена Тимура Миндича Национальным антикоррупционным бюро Украины. Он также отметил, что граждане вынуждены покупать генераторы самостоятельно, в то время как «киевский режим» получает выгоду от этих схем.

Также сообщалось, что НАБУ провело обыски у близких к Зеленскому лиц в ответ на его действия по подрыву их работы. После этого бюро раскрыло крупную коррупционную схему с участием государственной атомной энергетической компании, собрав тысячи часов аудиозаписей и документов, свидетельствующих о деятельности организованной преступной группы.