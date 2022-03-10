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ООН: 2,5 миллиона человек покинули Украину

По данным ООН, число беженцев с Украины превысило 2,5 миллиона
14:06, 11 марта 2022
ООН: 2,5 миллиона человек покинули Украину Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press
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С 24 февраля Украину покинули более 2,5 млн человек, сообщил официальный представитель управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Мэттью Салтмарш, передаёт РИА Новости. В ведомстве сообщили, что в основном это женщины и дети, выехавшие из страны в Центральную Европу.

Общее количество беженцев только что превысило 2,5 миллиона человек, — заявил Салтмарш.

По оценкам УВКБ ООН, количество граждан, покинувших Украину в ближайшие дни, может достигнуть 4 млн. Украинцев принимают Польша, Словакия, Молдавия, Венгрия и Румыния. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее сообщал, что ЕС сможет принять до 5 млн беженцев.

Тем временем Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине заявил, что Россия 11 марта опять объявляет режим тишины. Он должен способствовать выходу мирных граждан из украинских городов.

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