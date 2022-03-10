Россия 11 марта объявит очередной режим тишины на Украине

Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине заявил, что Россия с 10:00 мск 11 марта опять объявляет режим тишины. Он должен способствовать выходу мирных граждан из украинских городов, сообщает РИА Новости.

Гуманитарные коридоры в этот день откроют для эвакуации из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. В Гумштабе предупредили, что для проезда автомобильного транспорта по согласованным маршрутам потребуется набор документов у водителей.

Также, чтобы избежать сбора разведывательных данных о расположении подразделений ВС России, каждую колонну станут проверять на наличие средств связи и коммуникации.

Ранее стало известно, что начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил: националисты Украины изъяли автобусы, которые предназначались для беженцев. По его словам, в них они устроили огневые точки. Мизинцев напомнил, что утром 10 марта должны были открыться гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения из восьми городов Украины.