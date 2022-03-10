Минобороны: националисты на Украине изъяли эвакуационные автобусы

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что националисты Украины изъяли автобусы, которые предназначались для беженцев. По его словам, в них они устроили огневые точки, сообщает РИА Новости.

Нами достоверно установлено, что националистами изъяты автобусы, в том числе школьные, а также другие транспортные средства, предназначенные для эвакуации беженцев, в целях использования их в качестве манёвренных огневых точек, — уточнил генерал.

Мизинцев напомнил, что утром 10 марта должны были открыться гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения из восьми городов Украины. С наступлением режима тишины отмечены многочисленные перегруппировки отдельных подразделений батальонов территориальной обороны Украины вблизи гуманитарных коридоров. При этом они обстреливали позиции ВС России и формирований Луганской и Донецкой народных республик.

Таким образом, режим тишины используется националистами только для улучшения своих позиций, — считает генерал.

Ранее стало известно, что представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что у украинских националистических батальонов не получится выйти из Мариуполя. По его словам, рано или поздно перед ними встанет выбор — сдаться или умереть.