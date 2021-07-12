Басурин предложил нацбатам на Украине сдаться или умереть

Представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что у украинских националистических батальонов не получится выйти из Мариуполя. По его словам, рано или поздно перед ними встанет выбор — сдаться или умереть. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Оттуда вытеснять их некуда, если только в море. У них только два варианта — или умереть, или сдаться, — пояснил он.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В Минобороны страны отмечали, что наносят высокоточные удары по украинской военной инфраструктуре. Угрозы мирным жителям Украины действия России не несут.

Ранее Минобороны России сообщило, что украинские националисты нанесли удары из реактивных систем залпового огня «Град» по жилым кварталам и школе в пригороде Мариуполя. По данным военного ведомства, в результате обстрела есть жертвы среди мирного населения.