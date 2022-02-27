Минобороны: украинские националисты обстреляли дома и школу под Мариуполем

Минобороны России сообщило, что украинские националисты нанесли удары из реактивных систем залпового огня «Град» по жилым кварталам и школе в пригороде Мариуполя. По данным военного ведомства, в результате обстрела есть жертвы среди мирного населения, передаёт ТАСС.

26 февраля с 16:00 до 16:20 украинские националисты из батальона «Азов» нанесли удары реактивными системами залпового огня «Град» по жилым кварталам населённого пункта Сартана в пригороде Мариуполя и по школе № 8 города Мариуполя. В результате есть разрушения жилых домов и имеются погибшие среди мирного населения, — сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Накануне Конашенков сообщил, что националистические группировки на Украине применяют тактику террористов в Сирии. Также, по его словам, нацбаты применяют «бандеравтомобили» — бронированные машины с пулемётом или миномётом.

26 февраля официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что «отступающие силы украинских националистов» планируют осуществить «кровавые провокации». В частности, речь идёт о якобы готовящемся массированном обстреле Краматорска, Славянска и Дмитрова.