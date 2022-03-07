Песков: Россия прекратит операцию, как только Киев выполнит условия Москвы

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в интервью Reuters, что украинской стороне был донесён тот факт, что спецоперация по демилитаризации может закончиться в любой момент при условии того, что Киев выполнит условия Москвы. В перечень требований входит признание Крыма частью России, признание Донецкой и Луганской народных республик, а также внесение поправки в конституцию, запрещающей вступление в «какой-либо блок».

Мы определённо завершим демилитаризацию Украины, мы сделаем это. Однако главным аспектом остаётся прекращение огня украинской стороной <...> и выполнение Киевом условий. Как только они прекратят бои — более не произведётся ни единого выстрела, — сказал Песков агентству.

Представитель Кремля уточнил, что Украина была оповещена о данных требованиях и о готовности России прекратить конфронтацию. Помимо этого, было подчёркнуто, что у РФ нет претензий и посягательств на территорию Украины.

Касаемо нейтралитета Украины Песков сказал, что цель России — предотвратить вступление страны в любой блок, политический или военный. По словам Пескова, единственный возможный для этого путь — изменение конституции.

Они должны принять поправки в конституцию, согласно которым Украина откажется от намерений вступить в какой бы то ни было блок. Это возможно только путём внесения изменений в конституцию, — резюмировал пресс-секретарь.

Интервью агентства вышло в преддверии намечающихся переговоров между делегациями из России и Украины в Белоруссии, в Беловежской Пуще. Российская сторона уже прибыла на место встречи и ожидает украинских коллег.