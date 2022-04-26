Беженец из Мариуполя рассказал, при каком условии он вернётся в город

г. Мариуполь / Фото Victor/XinHua/Global Look Press

Беженец из Мариуполя Павел в беседе с NEWS.ru признался, что вернётся в родные края при одном условии. Чтобы это произошло, Донецкая Народная Республика должна войти в состав России, подчеркнул экс-работник «Азовстали». Сейчас мужчина, находящийся в центральной части РФ, оформляет статус беженца.

Я скучаю не только по работе, но и по Мариуполю в целом <...>. Я сейчас оформляю беженство, после чего собираюсь стать гражданином России, и если ДНР войдёт в состав России, то непременно вернусь в Мариуполь и буду жить там в составе РФ, — отметил собеседник.

Кроме того, он призвал сохранить и восстановить «Азовсталь». Он добавил, что работал последние два года слесарем-ремонтником (шестой разряд) в цехе утилизации железосодержащих шламов, получал около $500, что считалось чуть ниже среднего.

21 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что украинский город Мариуполь взят под контроль российскими военными. По его словам, сам город освобождён, однако на территории предприятия «Азовсталь» ещё остаются военные.