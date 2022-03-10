Hugo Boss приостановит работу в России

Германская компания — производитель модной одежды Hugo Boss AG закрывает свои офлайн-магазины в России. Кроме того, граждане страны теперь не смогут сделать заказ и через Интернет, говорится в заявлении организации, которое приводит ТАСС.

По состоянию на 9 марта Hugo Boss временно закрыл свои магазины и приостановил всю розничную и онлайн-торговлю в России, — говорится в тексте.

Уточняется, что причиной такого решения компании стали события на Украине. В компании заверили, что окажут поддержку всем своим сотрудникам, пострадавшим в результате решения. Кроме того, в Hugo Boss не намерены обрывать контакты со своими деловыми партнёрами.

Ранее многие зарубежные компании и производители заявили, что останавливают свою деятельность в России. О временном закрытии бизнеса уже объявили компании PepsiCo, Coca-Cola, Levi's, Uniliver, Procter & Gamble, Puma и многие другие.

Руководство компании «Макдоналдс» сообщило, что временно закрывает все свои 850 ресторанов быстрого питания в России из-за событий на Украине. Уточняется, что 62 тысячи сотрудников предприятий быстрого питания продолжат получать зарплату.