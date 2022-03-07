Levi's принял решение об уходе с российского рынка

Американский бренд одежды Levi's временно уходит с торгового рынка России. Об этом сообщили в пресс-релизе компании Levi Strauss & Co, которой принадлежит фирма - производитель джинсов Levi's.

Компания также приостанавливает инвестиционные проекты на территории России. Тем не менее представители фирмы обещали оказать поддержку своим сотрудникам, партнёрам и их семьям, которых коснётся это решение.

Вместе с этим Levi Strauss & Co пожертвовала сумму, превысившую $300 тысяч, некоммерческим организациям, которые оказывают помощь тем, кто пострадал с момента начала военной спецоперации на Украине.

Ранее сеть парфюмерно-косметических магазинов Sephora сообщила о прекращении торговой деятельности на территории России. В компании отметили, что в скором времени в РФ будут не доступны онлайн-продажи, а также закроются все магазины.

В Instagram-сторис французская компания опубликовала заявление, согласно которому закрытие магазинов произойдёт в течение 24 часов. Представители фирмы пообещали оказать поддержку российским сотрудникам Sephora.