PepsiCo приостановит продажу напитков в России

Компания PepsiCo приостанавливает продажу напитков в России, но при этом будет продавать товары первой необходимости, включая детское питание. Организация не хочет уходить из России и ищет разные варианты ведения дел в стране, сообщает Wall Street Journal.

PepsiCo изучает варианты ведения дел в России, в том числе списание ценности подразделения, — приводит газета сообщение компании.

PepsiCo не хочет закрывать подразделение в России, обосновывая этом тем, что «десятки тысяч россиян полагаются на её товары», среди которых представлены молоко и детские смеси. Компании принадлежат бренды Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Tropicana, Lay's, Cheetos, Doritos и многие другие. История производства в России началась с 1959 года, когда в Москве на выставке американской продукции был представлен напиток Pepsi.

Ранее сообщалось, что компания Coca-Cola приостанавливает бизнес в России. Менее недели назад организация заявляла, что не собирается уходить с российского рынка, все её производственные мощности загружены и работают, производственные процессы действуют.