Bloomberg: Coca-Cola заявила о приостановке бизнеса в России

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Компания Coca-Cola приостанавливает бизнес в России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Компания Coca-Cola объявила сегодня, что прекращает ведение дел в России, — приводит издание сообщение компании.

Менее недели назад организация заявляла, что не собирается уходить с российского рынка, все её производственные мощности загружены и работают, производственные процессы работают, писала KP/RU. Сегодня Coca-Cola HBC владеет десятью заводами в различных городах России, которые занимаются производством нескольких марок безалкогольных напитков, а также соков.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что ряд украинских торговых сетей отказались от сотрудничества с компанией Coca-Cola. Причиной стало решение руководства компании продолжить работу в России.