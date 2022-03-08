Bloomberg: Coca-Cola заявила о приостановке бизнеса в России

Компания Coca-Cola приостанавливает бизнес в России. Об этом
Компания Coca-Cola объявила сегодня, что прекращает ведение дел в России, — приводит издание сообщение компании.
Менее недели назад организация заявляла, что не собирается уходить с российского рынка, все её производственные мощности загружены и работают, производственные процессы работают,
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что ряд украинских торговых сетей отказались от сотрудничества с компанией Coca-Cola. Причиной стало решение руководства компании продолжить работу в России.