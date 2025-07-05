Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 июля 2025 в 19:39

Менеджер магазина убила сотрудницу пятой точкой

Менеджер супермаркета в Лос-Анджелесе раздавила подчиненную прямо на работе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Менеджер одного из супермаркетов в Лос-Анджелесе в США убила сотрудницу магазина, сев на нее, что привело к остановке дыхания у 24-летней девушки, пишет издание Mirror. Коллеги погибшей пытались вмешаться в ситуацию, но злоумышленница нападала и на них.

Во время того как другие сотрудники магазина откачивали раздавленную девушку, менеджер супермаркета пыталась уничтожить записи видеокамер и скрыться с места преступления. Несмотря на реанимационные мероприятия, проведенные работниками магазина, сотрудницу спасти не удалось из-за несовместимых с жизнью повреждений мозга, вызванных нехваткой кислорода.

Ранее в американском штате Миннесота был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве депутата-демократа Мелиссы Хортман и ее супруга Марка. В двухдневной масштабной операции принимали участие сотрудники ФБР и Службы маршалов США. Злоумышленником оказался Вэнс Лютер Болтер 57 лет. По словам представителя местных правоохранительных органов Марка Брули, операция по поимке преступника стала самой крупной за всю историю штата.

смерти
убийства
магазины
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мизерные партии»: американист оценил шансы Маска создать свою партию
Девушка решила перекрыть МКАД по необычной причине
«Вежливый человек»: Лавров объяснил, почему Путин разговаривает с Макроном
Наступление ВС РФ на Днепр 6 июля: прорывы границы, движение к Покровску
Лавров на примере Макрона объяснил, почему Путин дальновидный политик
На похороны погибшего футболиста пришлось вызывать полицию
Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Мирное, Северск, Часов Яр: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 6 июля
Раскрыта стоимость пляжной одежды россиян
Подполковник уличил Трампа и Маска в огромном самолюбии
Дело чиновника о взятке в 50 млн рублей застопорилось в суде
Наступление ВС РФ на Харьков 6 июля: крутые спецназовцы, трупы у Купянска
БПЛА атаковал военкомат в украинском Кременчуге
Жена Смолова раскрыла подробности вокруг конфликта в «Кофемании»
Двое жителей Мурманской области погибли в горах во время соревнований
В России бросили вызов кибермошенникам
Глава Забайкалья раскрыл новые подробности жесткой посадки Ан-2
Суд арестовал мужчину из Сергиева-Посада, который ударил ножом школьника
Летевший с маленьким сыном пилот экстренно посадил самолет прямо на трассу
Ситуация в аэропортах РФ 6 июля: что в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.