Менеджер магазина убила сотрудницу пятой точкой

Менеджер одного из супермаркетов в Лос-Анджелесе в США убила сотрудницу магазина, сев на нее, что привело к остановке дыхания у 24-летней девушки, пишет издание Mirror. Коллеги погибшей пытались вмешаться в ситуацию, но злоумышленница нападала и на них.

Во время того как другие сотрудники магазина откачивали раздавленную девушку, менеджер супермаркета пыталась уничтожить записи видеокамер и скрыться с места преступления. Несмотря на реанимационные мероприятия, проведенные работниками магазина, сотрудницу спасти не удалось из-за несовместимых с жизнью повреждений мозга, вызванных нехваткой кислорода.

Ранее в американском штате Миннесота был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве депутата-демократа Мелиссы Хортман и ее супруга Марка. В двухдневной масштабной операции принимали участие сотрудники ФБР и Службы маршалов США. Злоумышленником оказался Вэнс Лютер Болтер 57 лет. По словам представителя местных правоохранительных органов Марка Брули, операция по поимке преступника стала самой крупной за всю историю штата.