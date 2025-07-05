Мать и отец убитой в Риме россиянки прилетели в Италию за ответами Родители убитой в Италии россиянки Трофимовой прилетели в Рим из Омска

Родители погибшей в Риме россиянки Анастасии Трофимовой прибыли в итальянскую столицу утром 4 июля, сообщили РИА Новости представители редакции программы Chi l’ha visto? («Кто его видел?») телеканала Rai3. Журналисты уже общались с матерью погибшей по видеосвязи. По предварительной информации, родственники пробудут в Риме до середины следующей недели.

Родители прибыли в пятницу утром в аэропорт Фьюмичино, там с ними в течение четырех часов общались сотрудники судебной полиции, — сказал представитель передачи, которая оплатила поездку родственников Трофимовой из Омска.

Трагические события произошли в начале июня, когда в одном из крупных парков Рима были обнаружены тела женщины и годовалого ребенка. В ходе расследования установлено, что перед преступлением в парке видели мужчину с младенцем. Подозреваемый, которым оказался гражданин США Фрэнсис Кауфман, покинул Италию и был задержан в Греции на острове Скиатос по европейскому ордеру. Кауфман, представившийся кинопродюсером и режиссером, познакомился с Трофимовой в 2023 году на Мальте, куда она приехала учиться. В июне 2024 года у пары родилась дочь Андромеда.

Ранее в провинции Бужумбура произошел трагический инцидент, в результате которого погибли шесть местных жителей. Жертвы были обвинены в колдовстве членами своей общины. Согласно имеющимся данным, часть пострадавших была сожжена заживо, другие погибли от ударов камнями и побоев.