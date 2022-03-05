Компания Puma приостановила свою работу в России

Немецкий производитель спортивной одежды и обуви Puma объявил о приостановке поставок своей продукции и работы фирменных магазинов в России. Причиной стала ситуация на Украине. Об этом говорится в заявлении компании в Twitter.

Мы приостановили поставки нашей продукции в Россию. Мы приняли решение приостановить работу всех наших магазинов на территории РФ, — отмечается в сообщении.

Также в компании заявили, что приостанавливают действие контракта с Российской федерацией футбола.

Иностранные компании продолжают уходить с российского рынка после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Так, например, крупнейшие чешские производители пива прекратили поставки в Россию, среди них Plzensky Prazdroj, Pilsner Urquell, Kozel, Staropramen, Budejovicky Budvar и Bernard. О приостановке экспорта сообщила и нидерландская компания Heineken.

Также стало известно, что владелец бренда Zara испанский ретейлер Inditex приостановил торговлю в России, закрыв магазины и прекратив онлайн-продажи. Об этом компания сообщила в заявлении испанскому регулирующему органу. Inditex принадлежит более 500 торговых точек по всей России, включая магазины брендов Bershka, Pull & Bear, Zara и Zara Home, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti.

Кроме того, в связи с военной операцией России на Украине приостановила продажи на территории РФ крупнейшая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M). О приостановке своей деятельности в России уже сообщили компании Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и многие другие.