Unilever заявила о приостановке экспорта продукции в РФ

Производитель потребительских товаров Unilever под брендами Dove, Axe, Rexona, «Чистая Линия», Domestos, Cif, «Чёрный жемчуг», «Лесной бальзам» и другие приостановит экспорт в РФ. Поставки произведённых уже товаров в России будут продолжаться внутри страны.

О решении сообщается на сайте компании.

Мы приостановили весь импорт и экспорт нашей продукции в Россию и из неё и прекратили все расходы на СМИ и рекламу. Мы не будем инвестировать в страну и не будем получать прибыль от нашего присутствия в России. Мы продолжим поставлять произведённые в России повседневные предметы первой необходимости и гигиенические средства для людей в стране, — говорится на сайте компании.

Компания Unilever была основана в 1930 году на основе объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. На сегодня штат фирмы насчитывает порядка 149 тысяч человек. Сейчас в портфеле компании около 400 брендов, они представлены на рынках 190 стран мира.

Ранее сообщалось, что итальянская автомобилестроительная компания Ferrari приостанавливает производство автомобилей для российского рынка. Такое решение было вызвано событиями, происходящими на Украине.