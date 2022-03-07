Procter & Gamble объявила о приостановлении деятельности в России

Procter & Gamble объявила об отказе от капитальных вложений в российские предприятия и приостановлении рекламной деятельности. Количество доступных продуктов компании на российском рынке также будет сокращено из-за ситуации на Украине, говорится в заявлении на сайте компании.

Мы не будем продолжать новые инвестиции в Россию и приостанавливаем работу по продвижению, медиа и рекламную активность. Мы значительно сокращаем портфолио до сосредоточенных на базовом здоровье, гигиене и личном уходе продуктов, в которых нуждаются многие российские семьи, зависящие от них в повседневной жизни, — приводит цитату из сообщения РИА Новости.

Однако, Procter & Gamble будет продолжать поддерживать своих российских работников. Но, как указано в заявлении главы компании, «ситуация вносит необходимые и важные изменения, которые нужно предпринять сейчас».

Procter & Gamble производит предметы личного и базового ухода, это памперсы, предметы гигиены, средства для бритья, шампуни, стиральные порошки. Это такие известные бренды, как Gillette, Pantene, Head & Shoulders, Old Spice, Tide, Ariel.

Ранее сообщалось, что американский бренд одежды Levi's временно уходит с торгового рынка России. Об этом сообщили в пресс-релизе компании Levi Strauss & Co, которой принадлежит фирма — производитель джинсов Levi's.