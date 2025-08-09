Лопес, Киркоров, Лазарев: кого из звезд не пускали в элитные места

На днях охранник не пустил певицу Дженнифер Лопес в бутик Chanel, сообщив ей, что там много народа. Она не стала скандалить, развернулась и ушла на шопинг в другие магазины. Это не первый случай, когда звезду не пускают в элитные места. Почему VIP-персонам могут отказать и кто из знаменитостей оказывался в таких ситуациях — в материале NEWS.ru.

Филиппа Киркорова не пустили в бутик Prada

В 2022 году в Сети было опубликовано видео с певцом Филиппом Киркоровым. В начале сентября артист отдыхал с детьми в Дубае. К нему прилетела журналистка Алена Жигалова, которая хотела записать интервью для своего YouTube-канала. Прогуливаясь по торговому центру Mall of Emirates, Филипп вместе с командой и оператором решили заглянуть в бутик Prada. Но охранник не разрешил им войти, так как у команды была камера. По правилам нужно предварительно согласовывать все съемки с руководством магазина.

В отличие от Лопес, Филипп выразил свое недовольство происходящим. «Он не знает, кто я такой, он хочет скандал», — спросил Киркоров у ассистента. Но это не помогло. Фраза Киркорова «He want a scandal now» (он хочет сейчас поскандалить) ушла в народ.

Серену Уильямс не пустили с детьми во французский ресторан

Теннисистка Серена Уильямс приехала вместе с детьми в прошлом году на Олимпиаду в Париж. Она была в числе звезд, которые приняли участие в церемонии открытия. Теннисистка с семьей решила посетить знаменитый ресторан Peninsula. Он находится в одноименно отеле. По словам Серены, в заведении не было людей. Но ей отказали на входе и не пустили в ресторан.

Уильямс не оставила этот случай без внимания и написала в соцсетях: «В парижском Peninsula мне отказывали в доступе на крышу, чтобы я могла поесть в пустом ресторане вместе с моими детьми. Впервые мне отказывают с детьми».

Руководство отеля позднее прокомментировало пост Серены и извинилось перед теннисисткой: «Уважаемая миссис Уильямс, пожалуйста, примите наши глубочайшие извинения за разочарование, с которым вы столкнулись сегодня вечером. К сожалению, наш бар на крыше был действительно полностью забронирован, и единственные незанятые столики, которые вы видели, принадлежали нашему ресторану для гурманов L'Oiseau Blanc, который был полностью зарезервирован. Мы всегда были рады вам и будем рады приветствовать вас снова. Peninsula Paris».

Серена Уильямс Фото: Leandro Chemalle/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сергей Лазарев не попал в «Сыроварню»

Певец Сергей Лазарев был на гастролях в Новосибирске в 2023 году. Он решил зайти в ресторан «Сыроварня», который всегда посещает, когда приезжает в этот город. Но его не пустили в заведение, потому что не было свободных мест. Когда певец пригрозил официанткам, что уйдет, они ему спокойно ответили «уходите». После случившегося Лазарев записал видео, в котором раскритиковал качество обслуживания в заведении и выложил его в соцсетях.

После этого Сергею позвонил совладелец ресторана. Он извинился и пригласил певца прийти к ним снова. Лазарев принял приглашение. Позже он выложил видео из VIP-комнаты ресторана, заявив, что конфликт исчерпан.

Рианну и A$AP Rocky не пустили в бар

Один из первых выходов в свет певицы Рианны и ее парня рэпера A$AP Rocky обернулся скандалом. Они решили пойти на первое свидание в знаменитый нью-йоркский бар Barcade. Но их не пустили в заведение, якобы потому, что у них отсутствовали документы, удостоверяющие личность и подтверждающие, что им есть 21 год. В ряде заведений соблюдают такое правило. Чуть позже, несмотря на инцидент, артисты все же смогли попасть в заведение.

Рианна и A$AP Rocky Фото: imago-images.de/Global Look Press

Почему звезд не пускают в магазины и рестораны

Digiital-продюсер, директор блогеров, руководитель спецпроектов Национальной Ассоциации Блогеров Евгений Вольтов рассказал NEWS.ru, что могут быть разные причины, почему знаменитость не пустили в то или иное заведение.

По его словам, иногда бутик или ресторан ждет гостя поважнее, который оставит пятизначный чек. Например, в Chanel мог быть арабский шейх со своей свитой, который, в отличие от Лопес, мог скупить бы весь бутик, предположил Вольтов. В данном случае речь идет о приватном обслуживании особой персоны, добавил он.

У любого заведения есть концепция: оно работает не по принципу дискриминации, а просто фильтрует аудиторию. Если звезда не вписывается в целевую аудиторию заведения своим позиционированием или поведением, ей, скорее всего, скажут: «Извините, все столики заняты», чтобы не спугнуть постоянных посетителей, на которых и держится бизнес. Также не во всех заведениях рады видеть с детьми, которые шумят, бегают и кричат, поэтому могут мешать отдыхать другим гостям.

Скандал — это пиар, считает Вольтов. Если в нем участвует звезда, то информация точно попадет в соцсети и СМИ. Значит, потенциальная аудитория обратит внимание на ресторан или магазин, и место станет популярным, резюмировал эксперт.

