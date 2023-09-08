Украинские военные били по машине с детьми: как ВСУ атакуют РФ 8 сентября Российские регионы подверглись обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины. Подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru

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Российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник на подлете к Выгоничскому району Брянска. Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области украинские военные нанесли удар по легковой машине, в которой находилась семья с двумя детьми. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Крыму, который готовил житель Севастополя по заданию военной разведки Украины. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстрелах нескольких населенных пунктов региона. Подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Где сбили беспилотники ВСУ

Министерство обороны России заявило, что вечером 7 сентября ВС РФ пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку с помощью беспилотника самолетного типа по объектам в Брянской области. Средства ПВО перехватили два украинских дрона, один из которых был уничтожен в воздухе.

Позднее губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что силы ПВО сбили еще один украинский беспилотник на подлете к Выгоничскому району Брянска. В результате инцидента никто не пострадал. Также он рассказал, что ВСУ с помощью дрона пытались атаковать промышленный объект, после чего загорелось административное здание.

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Как ВСУ ударили по машине с детьми

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что вечером 7 сентября в Запорожской области украинские военные нанесли удар по легковой машине, в которой находилась семья с двумя детьми. В результате обстрела 13-летний мальчик получил минно-взрывную травму и ранение грудной клетки, его мать — осколочное ранение ноги. Врачи оценили их состояние как стабильное, заявив об отсутствии угрозы их жизням. Рогов добавил, что находившиеся в момент обстрела в легковом автомобиле отец и дочь не пострадали.

Где ФСБ предотвратила теракт

Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт на железной дороге в Крыму, который готовил житель Севастополя по заданию военной разведки Украины. По данным контрразведки, целью террористического акта было нарушение воинских перевозок. По заданию украинской стороны подозреваемый осуществлял сбор сведений о размещении на полуострове объектов и подразделений Минобороны РФ. В оборудованном им тайнике обнаружено предназначенное для совершения диверсии самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, суд заключил его под стражу.

Что известно об обстрелах Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что в Борисовском районе на окраине села Богун-Городок ВСУ сбросили взрывное устройство с БПЛА. По его словам, пострадавших и разрушений нет. В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Новопетровка. Всего зафиксировано четыре прилета, никто не пострадал. В трех частных жилых домовладениях выбиты окна. Также в результате обстрела произошло возгорание сухой травы на площади в 100 кв. м. Силами добровольной пожарной дружины возгорание ликвидировано.

Гладков сообщил, что в Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старый — установлено три прилета. Обошлось без последствий. В Грайворонском городском округе по окраине села Заречье-Второе ВСУ выпустили 12 минометных снарядов, по окраине села Дроновка — три минометных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

«В Краснояружском районе из миномета обстреляли окраину поселка Задорожный — зафиксировано пять прилетов. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена», — написал Гладков.

Губернатор рассказал, что по окраине поселка Прилесье украинские военные выпустили три минометных снаряда, по окраине села Староселье — три артиллерийских снаряда. В данных населенных пунктах обошлось без последствий. В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 10 минометных снарядов, по селам Белянка и Сурково — семь и шесть минометных снарядов соответственно, по хутору Панков и селу Терезовка — по четыре минометных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

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