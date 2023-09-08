«Убрать президента»: в США сообщили о планах ВСУ по свержению Зеленского Полковник Макгрегор: в ВСУ ведут разговоры о свержении Зеленского

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Вооруженных силах Украины ведутся разговоры о свержении президента страны Владимира Зеленского, сообщил на своей странице в социальной сети Twitter (X) бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Кроме того, он призвал Киев договориться с Москвой.

На Украине внутри украинских сил идет много дискуссий о том, чтобы убрать Зеленского, — написал Макгрегор.

Он также заявил, что ВСУ потеряли порядка 400 тысяч человек погибшими и призвал власти Украины заключить соглашение с РФ.

Ранее Макгрегор уже сообщал, что в Киеве случайно подтвердили гибель 400 тыс. солдат Вооруженных сил Украины с начала конфликта в стране. По его словам, это же число погибших назвали и сами украинцы. Он уточнил, что такое количество жертв больше, чем совокупные потери США во Второй мировой войне.

Также американский полковник заявлял, что на текущий момент российская армия действует осторожно, с расчетом на возобновление переговоров по урегулированию кризиса на Украине. Однако, если потребуется, ВС РФ в состоянии занять Одессу. Макгрегор также не исключил, что США могут отправить войска на Украину из-за успехов российской армии.