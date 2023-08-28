В США оценили возможность участия американской армии в конфликте на Украине Полковник Макгрегор: США могут ввести войска на Украину после провала ВСУ

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США могут отправить войска на Украину из-за успехов российской армии, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube. Он предостерег Вашингтон от этого шага.

Джо Байден может ввести американские войска для поддержи киевского режима на фоне успехов российских войск. <...> Я не устаю предупреждать, что нельзя вторгаться на территорию Западной Украины. Мы не обладаем необходимым количеством боеприпасов для подобной операции, — пояснил Макгрегор.

Ранее экс-советник главы Пентагона заявил, что на Украине выкопали 123 тысячи свежих могил после провала контрнаступления ВСУ. По его словам, такие данные получены со снимков из космоса. Макгрегор назвал украинский кризис катастрофой и призвал положить ему конец.

Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что Украина потеряет значительные территории в том случае, если боевые действия в стране будут продолжаться. При этом он считает, что урегулировать конфликт сможет только Москва, и исключительно на своих условиях. Он также указал, что президенту РФ Владимиру Путину известно, на что готов пойти Запад ради достижения собственных целей в Восточной Европе.