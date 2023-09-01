В Киеве случайно назвали реальные потери ВСУ с начала конфликта Полковник Макгрегор: в Киеве случайно подтвердили гибель 400 тыс. бойцов ВСУ

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

В Киеве случайно подтвердили гибель 400 тыс. солдат Вооруженных сил Украины с начала конфликта в стране, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру. По его словам, это же число погибших назвали и сами украинцы.

Люди, наконец-то, говорят мне: «Знаете, Макгрегор, вы были правы. Погибли 400 тысяч солдат ВСУ». Украинцы и сами случайно подтвердили это, заявив, что должны отдать дань уважения погибшим. Они упомянули то же самое число — 400 тысяч военнослужащих, — сказал Макгрегор.

Он уточнил, что такое количество жертв больше, чем совокупные потери США во Второй мировой войне. При этом американцы воевали с вермахтом, который к 1944–1945 годам был истощен боями на Восточном фронте и без превосходства в воздухе.

Ранее в Минобороны России сообщили, что высокие потери живой силы украинской армии в ходе спецоперации обусловлены эффективным поражением бронетехники издалека. Командование соединений ВСУ целенаправленно бросает в «мясные» штурмы личный состав без прикрытия для пешего преодоления минно-взрывных заграждений российских войск. По подсчетам ведомства, всего за последнюю неделю ВСУ потеряли более пяти тысяч военных.