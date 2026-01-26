Ударили по скорой, повредили воскресную школу: как ВСУ атакуют РФ 26 января

За прошедшие сутки силы противовоздушной обороны сбили над регионами России 57 беспилотников. На Кубани дроны ударили по двум школам, а в Запорожье — по карете скорой помощи, которая перевозила пациента. В Удмуртии местного жителя приговорили к 18 годам заключения за шпионаж в пользу Украины. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.

Над территорией РФ сбиты почти 60 БПЛА за сутки

В период с 12:00 до 20:00 дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны России. По данным ведомства, все воздушных цели были ликвидированы над территорией Курской области.

Также за три часа, с 20:00 до 23:00, были нейтрализованы 13 БПЛА, добавили в Минобороны России. Все они были самолетного типа, отметили в ведомстве.

«Восемь [БПЛА были сбиты] над территорией Ростовской области, два — над территорией Брянской области, два — над территорией Республики Крым, один — над территорией Курской области», — указали в МО.

Еще 40 беспилотников силы ПВО уничтожили над Россией в течение прошедшей ночи, добавили в военном ведомстве. По их данным, под ударом оказались три региона.

Уточняется, что больше всего воздушных целей ликвидировали над Краснодарским краем. В небе над территорией региона сбили 34 БПЛА. Еще по одному дрону уничтожили над Брянской и Калужской областями. Кроме того, четыре беспилотника сбили над акваторией Азовского моря.

Украинские дроны ударили по двум школам на Кубани

В результате атаки БПЛА на Славянск-на-Кубани пострадал мирный житель, его госпитализировали, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. По его данным, фрагменты дрона упали на территории двух предприятий города.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

«Произошли возгорания, которые ликвидируют специалисты соответствующих служб», — уточнили там.

Помимо этого, обломки БПЛА повредили три частных дома в Славянске-на-Кубани, уточнили в оперштабе. Там выбило окна, в одном из зданий повреждена кровля.

«На территории еще четырех домов и в двух дворах также обнаружены обломки дронов. В одном из домов поврежден навес, во втором разбиты стекла в окнах», — отчитались в оперштабе.

До этого обломки БПЛА повредили линию электропередачи на трассе и упали на территории двух школ в Краснодарском крае, сообщили в ведомстве. Аварийное отключение электроэнергии затронуло поселки Черноморский, Ильский, Октябрьский, хутора Карский и Кипячий, а также станицу Дербентскую, обошлось без пострадавших. Помимо этого, в Абинском районе фрагменты БПЛА повредили забор воскресной школы и линию электропередачи, идущую к соседней котельной, а также разбили несколько окон в двух школах станицы Федоровской.

Курскую область обстреляли 30 раз за день

За прошедшие сутки над территорией Курской области сбиты 24 украинских БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн. Он уточнил, что дважды дроны атаковали населенные пункты, сбросив на них взрывные устройства. Помимо этого, в течение дня ВСУ 30 раз применили артиллерию по отселенным районам, сказал губернатор.

«В селе Крупец Рыльского района в результате сброса ВУ пострадали два человека: у 63-летней женщины и 60-летнего мужчины контузии, им оказана вся необходимая медицинская помощь. Из-за атаки также поврежден дом. В деревне Викторовке Рыльского района осколками повреждена газовая труба и окна домовладения», — написал Хинштейн.

Он пообещал оказать собственникам поврежденных домов всю необходимую помощь.

БПЛА ударил по скорой помощи в Запорожье

Автомобиль бригады скорой помощи в городе Васильевке был атакован украинским БПЛА, написал в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий. По его словам, в момент удара бригада транспортировала пациента.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Медики доставляли в больницу женщину, тоже получившую ранения при атаке БПЛА. Пострадали двое сотрудников скорой помощи. Медикам и пациентке оказывается помощь», — сказал Балицкий.

Также, по его словам, в регионе без электроснабжения частично остаются Михайловский, Куйбышевский и Каменско-Днепровский муниципальные округа. Из-за перегруза линии были отключения в Приморске, добавил он. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются, заверил губернатор.

ВСУ выпустили по Белгородской области 50 БПЛА и 36 боеприпасов

Территория Белгородской области за сутки была атакована 50 БПЛА, рассказал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Также, по его словам, ВСУ пять раз обстреляли населенные пункты, выпустив по ним 36 боеприпасов.

«В поселке Красная Яруга в результате детонации дрона рядом с частным домом пострадали три человека, в том числе ребенок. Им оказали медицинскую помощь на месте, все продолжают лечение амбулаторно», — написал он.

Также, по данным губернатора, в Волчьей Александровке дрон повредил объект инфраструктуры. В результате часть жителей села временно остается без электроэнергии, сказал он. Гладков пообещал, что аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ. Помимо этого, отчитался он, повреждения получили частные дома, автомобили, хозпостройки, социальные объекты.

В Минобороны не комментировали информацию о последствиях ударов по Белгородской области.

Россиянин получил 18 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Украины

Суд приговорил жителя Удмуртии к 18 годам лишения свободы за передачу информации разведке Украины, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики. По данным следствия, 44-летний мужчина фотографировал и снимал на видео здание госучреждения, территорию вокруг него и автомобили сотрудников.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Уточняется, что первые три года срока мужчина будет отбывать в тюрьме, а остальную часть наказания — в колонии особого режима. Кроме того, ему назначили штраф в размере 100 тысяч рублей, говорится в сообщении.

