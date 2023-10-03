Киев снова вывозит зерно: почему РФ не бьет по судам в Черном море Военный эксперт Ищенко: Киев снова торгует зерном из-за лазейки в законах

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Похоже, Украина возобновила морское сообщение с внешним миром, несмотря на прекращение действия зерновой сделки. По данным сервисов, отслеживающих морской трафик, в понедельник в одесские порты шло четыре судна под флагами разных стран. Как Киев пытается возобновить сбыт зерна и почему Россия пока не пресекает эти перевозки? Об этом — в материале NEWS.ru.

Как Киев собирается прорвать морскую блокаду

Украина возобновляет морское сообщение — с таким утверждением в минувшие выходные выступила западная пресса. Как сообщало агентство Bloomberg, пять судов под флагами разных стран приближались к украинским портам Черного моря, чтобы загрузить там зерно и потом транспортировать его за границу. Киев планирует преодолеть блокаду экспорта своих сельскохозяйственных товаров, создав новый безопасный маршрут для вывоза зерна, поясняло агентство.

Министр инфраструктуры республики Александр Кубраков заявил, что в портах Большой Одессы на суда Ida, Danny Boy, Olga, New Legacy и Forza Doria загрузят 120 тысяч тонн зерна. Товар, по его данным, предназначен для африканских и европейских стран. По его словам, суда проходят временный морской коридор, созданный ВМС Украины.

Как убедился корреспондент NEWS.ru, по данным сервиса Marine traffic на 16:00 мск 2 октября, суда Ida, Danny Boy, Olga находились уже на рейде Одессы, New Legacy — на рейде порта Южный, а Forza Doria подходил к Одессе.

В понедельник Telegram-канал «Операция Z» так описал ситуацию: «Год назад за сутки из (украинских) портов выходило не больше 5 судов, заваленных зерном, а вчера их было 8. 1 октября утром из портов Южный и Черноморск вышли 3 загруженных корабля, а еще 5 судов вошли в порты Большой Одессы на загрузку». По мнению авторов канала, альтернативный коридор «работает на ура и без нас».

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Что может действовать Россия

Военный эксперт капитан I ранга запаса Сергей Ищенко отметил в разговоре с NEWS.ru, что Киев нашел лазейку в международных законах.

«Суда, идущие в порты Украины, следуют в пределах полосы вдоль берегов стран НАТО — Болгарии, Румынии. Российским кораблям в эту акваторию вход закрыт, поэтому мы там ничего сделать не можем — не можем там останавливать суда и проверять их трюмы. Затем суда проходят по чисто украинской акватории, но это очень короткий участок», — пояснил Ищенко.

Военный эксперт капитан I ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru напомнил, что такой вариант не стал новостью для Москвы.

«Дело в том, что Киев уже давно анонсировал этот путь — вдоль территориальных вод Болгарии, Румынии и потом Турции с выходом на проливы Босфор и Дарданеллы», — сказал эксперт.

Он также пояснил, почему ВМС РФ не останавливает сухогрузы в украинских территориальных водах.

«Почему не досматриваем в районе Одессы или Южного порта? Потому что сейчас таковы возможности. Там для нас не обойтись без риска для кораблей Черноморского флота. Есть угроза со стороны украинских береговых ракетных комплексов и минных постановок в той акватории. Благодаря поставкам из стран НАТО у Киева есть какое-то количество и норвежских комплексов, и собственных украинских „Нептунов“. Мы это знаем по прошлому году», — высказал мнение Дандыкин.

Украина теряет время на обходных маршрутах

По словам Дандыкина, определенную роль может играть и фактор геополитики, так как суда в порты Украины идут под разными флагами, но только не под украинским. И, по мнению Дандыкина, вопрос ударов по таким судам зависит не только от самой технической возможности (а она у ВМС РФ вполне имеется), но и от отношений наших дипломатов с иностранными коллегами.

Военный эксперт капитан 1-го ранга запаса Владимир Гундаров в августе говорил, что альтернативные маршруты до пролива Босфор вдоль побережья Румынии, Болгарии и Турции займут гораздо больше времени.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Грузовые суда на проливе Босфор в Стамбуле

«Маршруты эти известны, просто это удлиняет путь на двое-трое суток. Так они идут из Одессы к Босфору по прямой линии, а здесь им придется по периметру всего Черного моря обходить нейтральные воды, где мы можем останавливать, досматривать и преграждать им путь. Зеленский может продолжить зерновую сделку разве что с помощью бурлаков, если с Волги их позовет», — шутил тогда в интервью NEWS.ru Гундаров.

У Москвы есть иные способы остановить украинские суда

Эксперты утверждают, что говорить об излишнем долготерпении России не приходится. Хотя подозрительные суда и не подвергаются досмотру, по портовой инфраструктуре Украины регулярно наносятся воздушные удары.

«Возможность влиять на ситуацию — это сносить ракетами с лица земли причалы портов. А такая работа ведется почти в ежедневном режиме. В портах Одесской области были уничтожены многие сооружения, включая причалы и зернохранилища. Если все причалы, пристани будут разрушены, то торговым судам, которые идут в украинские порты, просто некуда будет становиться под разгрузку и погрузку», — рассказал Ищенко.

По его словам, капитальные бетонные сооружения, например, причалы, разрушить трудно, но можно.

«Но в портах есть сложные сооружения, это не только причалы, но и рельсы, подъездные пути для вагонов, краны, элеваторы, без которых зерно негде хранить. Вот это всё можно разрушить», — пояснил Ищенко.

26 сентября военкор Юрий Котенок опубликовал в своем Telegram-канале кадры взорванных в Одесской области зерновозов. Он отметил, что грузовики находились у морской инфраструктуры региона.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал»

Какую позицию занимает Россия по вопросу блокады украинского берега

Напомним, 19 июля, после расторжения зерновой сделки, в Минобороны России сообщили: все суда, идущие в украинские порты, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов. Сами страны, под чьими флагами ходят такие суда, будут отныне считаться «вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима», добавили в ведомстве.

Ряд акваторий в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Предупреждения «об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке», подчеркнули в военном ведомстве.

В августе российские моряки остановили турецкий сухогруз «Сукра Окан» и провели на нем обыск. Как сообщили в Минобороны РФ, перед этим открывался предупредительный огонь, поскольку экипаж проигнорировал требования об остановке. После этого Анкара предупредила Москву о возможном усилении напряженности в Черном море, если будут повторяться ситуации, аналогичные досмотру российскими военными грузового судна, передавал ТАСС.

Тем временем новый министр обороны Великобритании Грант Шэппс даже всерьез предлагал послать боевые корабли для сопровождения сухогрузов по зерновому коридору. Однако в итоге разум восторжествовал, и Шэппс заявил, что Лондон отказался от идеи направлять свои суда для обеспечения вывоза зерна с Украины.

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