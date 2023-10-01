Украина намерена отправить пять судов с зерном в Африку и Европу Bloomberg: в порты Украины направляются пять судов для перевозки зерна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пять судов направляются в порты Украины с целью транспортировки зерна в страны Африки и Европы. Так киевские власти пытаются преодолеть российскую блокаду экспорта своих сельхозтоваров, пишет Bloomberg.

Пять судов — Olga, Ida, Danny Boy, Forza Doria и New Legacy — будут загружены 120 тысячами тонн зерна для Африки и Европы <...> в портах большой Одессы, — приводит агентство слова главы Министерства инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

Сейчас суда проходят временный морской коридор, созданный ВМС Украины. В материале говорится, что киевские власти хотят создать новый безопасный маршрут для вывоза зерна по акватории Черного моря.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что в случае утраты контроля над Одессой Украина потеряет выход к Черному морю. По его словам, продолжение конфликта может привести к исчезновению Украины как государства. Риттер отметил, что Киеву следует согласиться на мир на условиях Москвы, что позволит сохранить множество жизней и часть территорий.

26 сентября военкор Юрий Котенок показал в своем Telegram-канале кадры взорванных в Одесской области зерновозов. Он отметил, что грузовики находились у морской инфраструктуры региона.