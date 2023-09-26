Военкор показал сгоревшие в результате взрывов в Одессе зерновозы Военкор Котенок показал сгоревшие в результате взрывов в Одессе зерновозы

Фото: t.me/dsns_telegram

Военный корреспондент Юрий Котенок показал в своем Telegram-канале фотокадры взорванных в Одесской области зерновозов. По его словам, грузовики находились рядом с морской инфраструктурой в регионе.

На опубликованных военкором кадрах видны полностью уничтоженные большегрузы, рядом с которыми пожарные ликвидируют остатки пламени.

В ночь на 26 сентября украинский телеканал ТСН сообщил о серии мощных взрывов в городе Рени Одесской области. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в то время воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.

Также сообщалось о взрыве в Кривом Роге в Днепропетровской области, где звучали сирены воздушной тревоги. Власти города подтвердили информацию о взрыве и призвали местных жителей не делиться в соцсетях публикациями с места событий.

До этого военкор Евгений Поддубный сообщил об уничтожении украинского военного аэродрома Долгинцево в Кривом Роге. По его словам, в ночь на 25 сентября на территории объекта гремели взрывы с последующей длительной детонацией.