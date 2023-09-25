Стало известно, сколько зерна вывезли с Украины в августе Еврокомиссия: с Украины сухопутным путем вывезли четыре млн тонн зерна в августе

ЕС вывез с Украины сухопутным путем четыре миллиона тонн зерна в августе, сообщили в Еврокомиссии.

Ранее страны Центральной Европы решили бойкотировать поставки украинской сельскохозяйственной продукции, так как они нанесли удар по их собственным фермерам. Дошло до того, что Польша, Словакия и Венгрия ввели запрет на ввоз с Украины зерна, говядины, свинины, баранины, птицы, яиц, овощей, меда, семян подсолнечника и вина. Более того, польские власти пообещали блокировать вступление Украины в состав Евросоюза, пока ситуация не разрешится.

В ответ киевские власти обратились во Всемирную торговую организацию с исками против трех стран. Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус назвал такой ход смешным и необоснованным.