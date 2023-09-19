«Это смешно»: иск Украины по зерну вызвал неожиданную реакцию в Польше Глава Минсельхоза Польши назвал смешным иск Украины в ВТО из-за зерна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение Украины направить иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за запрета на поставки зерна выглядит смешно, заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус в интервью Euractiv. По его словам, странно жаловаться на Варшаву за то, что она защищает интересы своих фермеров.

Все, что я слышу, это что Польше предъявят иск за поддержку своих фермеров, но это смешно. Я не понимаю, какой будет правовая основа для этого иска, — сказал чиновник.

Ранее уже сообщалось, что экспорт украинской сельскохозяйственной продукции ударил по фермерским хозяйствам в Польше и других странах Центральной Европы. Дошло до того, что Польша, Словакия и Венгрия ввели запрет на ввоз с Украины зерна, говядины, свинины, баранины, птицы, яиц, овощей, меда, семян подсолнечника и вина. Соответствующий указ вступил в силу с 16 сентября, несмотря на отказ Еврокомиссии продлевать ограничения.

Более того, Варшава объявила о намерении блокировать вступление Украины в состав Евросоюза, пока не будет решен вопрос экспорта зерна. После этого киевские власти обратились в ВТО с исками. Предполагается, что на площадке организации стороны проведут консультации и придут к соглашению.