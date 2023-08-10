Военэксперт усомнился в возможности прорвать блокаду РФ в Черном море Капитан 1 ранга Гундаров: Украина не сможет прорвать черноморскую блокаду РФ

Фото: ВМФ Украины

Российский военный флот не будет препятствовать проходу иностранных судов в территориальных водах Румынии, Болгарии и Турции, сказал NEWS.ru капитан 1-го ранга запаса Владимир Гундаров. Однако их попытка зайти потом в воды Украины будет крайне опасной, отметил он. По его мнению, Киеву вряд ли удастся таким образом восстановить зерновой коридор.

Зайти из территориальных вод других государств в воды Украины — это значит пойти на риск. Можно попасть на мины, либо под ракетный или авиационный удар Вооруженных сил РФ. Успех крайне маловероятен, — подчеркнул Гундаров.

Военный эксперт допустил, что даже если суда успешно пройдут через опасные территориальные воды Украины, то альтернативные маршруты до пролива Босфор вдоль побережья Румынии, Болгарии и Турции будут затратнее и займут больше времени.

Маршруты эти известны, просто это удлиняет путь на двое — трое суток. Так они идут из Одессы к Босфору по прямой линии, а здесь им придется по периметру всего Черного моря обходить нейтральные воды, где мы можем останавливать, досматривать и преграждать им путь. Зеленский может продолжить зерновую сделку разве что с помощью бурлаков, если с Волги их позовет, — отшутился Гундаров.

Ранее Зеленский заявил, что Украина намерена предпринять ряд действий для возобновления «зернового коридора». Украина также объявила о временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих из или в порты Черноморск, Одесса и Южный. При этом в Киеве предупреждают, что на маршруте сохраняется военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны «официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях».