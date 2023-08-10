Украина разрешила проходы судов в свои порты под ответственность капитанов ВСУ разрешили проходы иностранных судов в свои порты, предупредив об угрозах

Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина объявила о временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих из или в порты Черноморск, Одесса и Южный, сообщает ВМС ВСУ в Facebook (деятельность в РФ запрещена). При этом, в Киеве предупреждают, что на маршруте сохраняется военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны «официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях».

Объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в и из черноморских морских портов Украины. <...> Указанные маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный с конца февраля 2022 года, — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны России предупредили, что Москва будет рассматривать в качестве перевозчиков вооружения все корабли, движущиеся на Украину через Черное море. Такие меры ввели после краха зерновой сделки и закрытия гуманитарного коридора.

Кроме того, по информации ведомства, государства, которым принадлежат суда, будут считаться вовлеченными в боевые действия на стороне Украины. Ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявляются опасными для судоходства в связи с отзывом в установленном порядке гарантий безопасности в рамках зерновой сделки.