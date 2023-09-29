Игры с нефтью: Трамп подсказал Западу новое оружие против России Кто из лидеров Америки мечтает остановить СВО на Украине и какими инструментами

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший президент США миллиардер Дональд Трамп заявил, что мог бы предотвратить конфликт на Украине с помощью низкой стоимости нефти. По его оценке, при цене в $40 за бочку Москва не могла бы себе позволить масштабные боевые действия. Аналитики сразу вспомнили расхожую теорию о том, как Рональд Рейган в 1980-е завалил советскую экономику с помощью аналогичной дешевизны. Могут ли вашингтонские «ястребы» повторно использовать такой вид оружия? Об этом — в материале NEWS.ru.

Насколько реальна игра на нефтяных ценах

Бывший президент и кандидат на второй срок республиканец Дональд Трамп в четверг заявил, что смог бы предотвратить конфликт на Украине с помощью низкой стоимости нефти.

«Цены на нефть были бы такими низкими, что [Россия] не могла бы себе это позволить. Цена бы равнялась $40 за баррель», — сказал Трамп, выступая на митинге в Мичигане перед своими сторонниками.

В блогосфере эти слова вызвали обсуждения о том, попытаются ли США вновь добиться резкого падения нефтяных цен в случае переизбрания Трампа, чтобы вынудить Россию остановить СВО на Украине. Часть аналитиков считает, что в ситуации 2014 года, когда конфликт только начинался, такой шаг еще мог бы повлиять на курс Москвы.

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Экономист, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан в беседе с NEWS.ru назвал такие тезисы сомнительными.

«Эмбарго на закупку российской нефти со стороны Европейского союза и так уже действует, ценовой потолок ввели в декабре, но никакого влияния на реальную цену нефти это не оказывает. Наша нефть в Европу не поставляется, но она прекрасно сбывается в Китай и Индию. И размер скидки при таких продажах для Азии сейчас минимальный. Да, приходится платить больше за транспортировку, но это вполне объективно. Расстояние больше — и нефть дольше плещется в трюмах танкеров», — пояснил эксперт.

Лизан отметил, что наш федеральный бюджет уже миновал период минимальных поступлений в связи с враждебными действиями Запада. А придумать какое-то новое нефтяное эмбарго Запад не сможет.

«Надо учитывать и тот факт, что у России сложились хорошие отношения с Саудовской Аравией, и в итоге на уровне ОПЕК нам удается убирать излишки нефти с мирового рынка. Да и не видно какой-либо заинтересованности у Саудовской Аравии, Эмиратов или иных нефтедобывающих стран идти на поводу у США и ЕС в придумывании каких-то дополнительных ограничений», — подчеркнул экономист.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тем не менее противники СВО на Западе часто упоминают опыт игры на нефтяных ценах начала 1980-х. Тогдашний сговор американского президента республиканца Рональда Рейгана с королевской семьей Саудовской Аравии позволил нарастить за несколько лет добычу нефти с 2 млн баррелей в день до 10 млн в день. В итоге стоимость нефти упала в 3,5 раза. Для Советского Союза, который тогда был вынужден покупать за границей хлеб и оборудование для своих заводов, а также спонсировать дружественные зарубежные режимы, это стало большим ударом.

Фото: ASSOCIATED PRESS/ТАСС Рональд Рейган и король Фахд, 11.02.1985

Если нефтяной кризис нам все-таки устроят

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По мнению главы аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Ивана Лизана, нефть не может в ближайшее время сильно упасть в цене — она и так на минимальных отметках. А у российской экономики даже в сегодняшних весьма неблагоприятных условиях остается запас прочности на два-три года вперед.

«Кроме того, когда в федеральном бюджете становится сильно меньше денег, чем нужно, и торговый баланс ухудшается, происходит девальвация рубля. Одно дело продавать бочку нефти за 60 долларов и получать за это условно пять тысяч рублей, а другое дело — получить за это же восемь тысяч. Вот на эту девальвационную дельту и можно жить, финансировать гособоронзаказ, выплачивать пенсии и еще импортозамещением заниматься», — перечислил Лизан.

Поможет ли Трампу дружба с саудитами

Американист Борис Межуев в разговоре с NEWS.ru высказал сомнения в самой возможности игр Трампа на нефтяных ценах в случае его прихода в Белый дом.

«Видимо, Трамп надеется провернуть это за счет доверительных отношений с Эр-Риядом. Он действительно был верным союзником Саудовской Аравии, в общем, ориентировался именно на это государство. Но, во-первых, не факт, что в настоящий момент саудиты и вообще страны ОПЕК будут его слушать. Во-вторых, прямого влияния на проблему Украины это не окажет, потому что этот конфликт не объясняется экономическими сложностями», — сказал Межуев.

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Даже если Москва столкнется с серьезными бюджетными проблемами, чего нельзя исключать в случае падения цен на нефть, полагает эксперт, это не избавит нашу страну от необходимости и как-то решать территориальную проблему, и защищаться от агрессивных действий Украины. Межуев убежден: Украина — лишь поле для приложения сил, а конфликт России и Запада — ценностный.

«То есть противоборство будет продолжаться. Конфликт может быть разрешен только дипломатически», — предрекает американист.

Какие сценарии Трамп предлагает для украинского кризиса

Украина все реже фигурирует в западных новостных лентах, и этот факт предвещает скорое поражение ВСУ, заявил недавно Трамп. Киев вообще мог избежать боевых действий, если бы вовремя пошел на территориальные уступки, считает он. Как уточнил миллиардер, он подразумевает Крым и другие области, вошедшие теперь в состав России. При этом Трамп уверен, что смог бы договориться о справедливом мире «за 24 часа», просто переговорив с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Межуев уверен: если Трамп снова станет президентом, его вмешательство в украинские дела только ухудшит ситуацию.

«К сожалению, он совершил много уже показательных ошибок за годы своего правления. Очевидно: как только Трамп, как ему кажется, приблизится к решению украинской проблемы, тут же ошибки возникнут еще в большей степени», — считает эксперт.

Фото: Shealah Craighead/White House/Global Look Press Владимир Зеленский, Дональд Трамп

Трамп, скорее всего, поссорится с Россией, попытавшись понизить цены на нефть.

«Но что он еще действительно негативного может сделать? Может ослабить удавку, которую США набросили на своих союзников, ослабить контроль над ними. И тогда эти союзники в Европе начнут действовать автономно. В первую очередь я говорю о Великобритании, Германии, Польше. Эти страны могут начать действовать на Украине активнее, пытаясь что-то предпринять во вред нам», — предполагает Межуев.

По его мнению, вероятна британская попытка на антироссийской почве собрать против нас «этакую малую Антанту».

«Вот это очень реально. И какая-нибудь калининградская блокада просматривается точно. И сомневаюсь, что у Трампа хватит сил это предотвратить», — резюмировал политолог.

Тем временем в среду состоялись дебаты претендентов на выдвижение кандидатов от республиканцев на выборах-2024. Участник дебатов бизнесмен Вивек Рамасвами заявил, что нужен разумный план завершения конфликта на Украине.

«Китай — настоящий враг, и мы подталкиваем Россию в объятия Китая», — посетовал он.

Другой претендент губернатор Флориды Рон Десантис тоже пообещал завершить украинский конфликт. «Завершить эту войну в наших интересах, это первое, что я сделаю, если стану президентом. Мы не будем выписывать Украине чеки на неограниченные суммы, там не будет американских войск, мы заставим Европу делать то, что она должна делать», — цитирует губернатора ТАСС. Лидирующий с большим отрывом по соцопросам экс-президент Трамп в дебатах не участвовал.

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