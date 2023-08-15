Будут бить по мосту и флоту: как Киев попытается прорвать морскую блокаду Киев обещает ответить на обыск сухогруза в Черном море «оптимальным» способом. Каким?

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков»

Киев пообещал «оптимально» ответить на обыск шедшего в порт Измаил корабля в Черном море. В офисе президента Украины назвали действия российских военных, остановивших сухогруз «Сукра Окан», «нарушением морского права». В Минобороны РФ подтвердили обыск на судне: предупредительный огонь открывался, поскольку экипаж проигнорировал требования об остановке, уточнили в ведомстве. После выхода из зерновой сделки Москва контролирует часть черноморской акватории. Все суда, следующие в порты Украины, рассматриваются Минобороны РФ как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Как Киев пытается прорвать российскую морскую блокаду, — в материале NEWS.ru.

Как владельцы сухогруза отреагировали на обыск судна

Экипаж российского патрульного корабля, открывший в минувшие выходные предупредительный огонь по сухогрузу «Сукра Окан» в Черном море, чтобы остановить судно, провел обычную процедуру досмотра, заявили телеканалу CNN в транспортной компании, которой принадлежит судно.

Представитель владельцев судна рассказал, что российские военные осмотрели кабины и проверили документы моряков. «Они не выступили с какими-либо угрозами и не предприняли негативных действий в отношении экипажа», — говорится в материале. «Так как не было никаких отрицательных последствий, судно не было конфисковано и смогло продолжить свой путь», — заявил сотрудник компании, которого цитируют РИА Новости.

Что Киев предпринял после обыска сухогруза в Черном море

Советник главы президентского офиса Михаил Подоляк утверждает, что российский патрульный катер «Василь Быков» обстрелял сухогруз «Сукра Окан», шедший под флагом Палау. Представитель Киева назвал эти действия нарушением норм морского права и потребовал тщательного расследования.

По его словам, «этот прецедент с попыткой введения „каперского права“ требует четкой юридической фиксации со стороны международного сообщества». Подоляк заверил, что Украина сделает все необходимые выводы и выберет оптимальный ответ. Он призвал Международную морскую организацию ІМО и партнеров жестко отреагировать, применив к России меры как стране-члену IMO.

В Киеве обратили внимание, что инцидент с досмотром сухогруза стал первым после выхода России из зернового соглашения.

Фото: president.gov.ua Михаил Подоляк

Зачем по сухогрузу открыли предупредительный огонь

Минобороны РФ 13 августа уточнило: по сухогрузу открывался предупредительный огонь, поскольку судно игнорировало требования об остановке. Досмотровая группа высадилась на борт с вертолета Ка-29. Когда проверка завершилась, судно продолжило движение в порт Измаил.

Ведомство напомнило, что рассматривает в качестве потенциальных перевозчиков грузов военного назначения все суда, которые следуют на Украину.

Россия ничего не нарушила, поскольку предварительно предупредила о контроле в Черном море, заявил в беседе с NEWS.ru капитан первого ранга запаса Сергей Ищенко. «Мы приступили к контролю на деле в международных водах. Мы объявили акваторию от Босфора до Одессы и до устья Дуная районом боевых действий» — рассказал эксперт. По его словам, российский военный катер не открывал огонь на поражение, он стрелял по курсу сухогруза, что не нарушает морского права.

В период действия зерновой сделки в украинские порты под видом мирных грузов осуществлялись поставки вооружения, считает военный публицист Виктор Сокирко. Этим, по его мнению, и объясняется сейчас повышенный интерес к судам, следующим на Украину.

«В Черном море много иностранных судов. Они идут своими маршрутами в порты России, Грузии, Болгарии, Румынии, Турции. Но суда, идущие в сторону Украины, мы в международных водах будет останавливать и досматривать. Беседуя на эту тему с представителями ВМФ, я слышал от них: „Тот, кто не подчинится приказу, будет затоплен“. Однако мои собеседники тут же выражали уверенность: мало кто решится противодействовать российским кораблям. Случай с сухогрузом только это подтвердил», — рассказал Сокирко.

Почему сухогруз следовал на Украину, несмотря на запрет

Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник считает, что инициаторы отправки сухогруза решили проверить, готовы ли российские военные реально контролировать международные воды в Черном море.

«Думаю, пробный камень кинули с целью понять реакцию России. Но был досмотр, теперь они вряд ли будут перевозить оружие по этому маршруту. А раньше с гражданских судов запускали дроны по российским кораблям, и в трюмах провозили вооружения — сухогруз большой, спрятать можно. Теперь убедились, что уже не спрятать», — заявил NEWS.ru экс-депутат Рады.

Скажется ли ситуация с сухогрузом на отношениях России и Турции

По мнению Олейника, у морского инцидента могла быть и другая цель — сорвать личную встречу президентов России и Турции, намеченную на нынешний месяц.

«Одно дело личная встреча, а другое — телефонный разговор. Не сомневаюсь, что линии в России защищены. А в Турции? Их спецслужбы обучались в свое время в Штатах. Нельзя им полностью доверять. А вдруг кому-то на очень высоком уровне захотелось эту личную встречу поломать?» — задается вопросом Олейник.

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева)

На борту «Сукра Окан» находился турецкий экипаж, сообщают украинские СМИ. По мнению российских экспертов, этот факт Киев будет «раздувать» накануне встречи лидеров России и Турции.

«Конечно, они будут давить на Эрдогана, стараясь использовать этот инцидент. В этом не приходится сомневаться», — сказал NEWS.ru политолог Владимир Корнилов.

«Украина будет пыжиться, заниматься позерством, раздувать этот факт, но все будет тщетно. Больше здесь сказать просто нечего», — предположил в разговоре с NEWS.ru генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Какие маршруты экспорта зерна есть у Украины

Две трети всего зерна Украина вывозила по морскому коридору, напоминает Олейник. «Но сейчас ситуация патовая — этого коридора больше нет. Зерно надо срочно продавать, без этого нельзя купить горючее для бронетехники», — рассказал экс-депутат. По словам Олейника, речной путь через Дунай не годится — осенью он мелеет, становится небезопасным для сухогрузов. «Поэтому сегодня зерно практически заперто на Украине. Нельзя его вывезти в тех объемах, которые до сих пор предоставлял путь по Черному морю», — заявил Олейник.

После эпизода с «Сукра Окан» Россия доказала, что будет досматривать каждое судно в международных водах, а страховщики начнут опасаться отправлять их в Черном море, считает бывший парламентарий.

«Украина прежде настаивала на военном конвое. Американцы ответили, что это слишком. А вдруг будет потоплен американский военный корабль? Тогда уже начнутся совершенно иные события. Поэтому в НАТО отказались от этой идеи», — заключил экс-депутат.

Что такое «каперское право»

Подоляк обвинил Москву в попытке введения «каперского права». Историки морского флота напомнили происхождение понятия: во времена массового пиратства правительство могло выдать каперское свидетельство, разрешающее частному судну атаковать и захватывать суда неприятельской державы. Признанное мировыми державами каперство по смыслу было противоположно всеми осуждаемому пиратству, напоминает украинское издание «Страна.ua».

Политолог Владимир Корнилов в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что пиратством в Черном море занимается Украина.

Фото: МО Украины Ракетный катер ВМС Украины «Прилуки»

«Давайте вспомним, как она захватывала российские рыболовецкие траулеры в Черном и Азовском морях, обвиняя их в нарушении правил рыболовства, причем совершенно безосновательно. Разве не Министерство обороны Украины недавно угрожало топить любые торговые суда, которые движутся в Россию? Где же тут каперское право и где тут, собственно говоря, международное право?! А обстрел российского танкера у Керченского пролива? Это как называть?» — возмутился эксперт.

Как Украина может ответить России в Черном море

«Оптимальный ответ», о котором говорит советник главы офиса президента Украины, по мнению Корнилова, вновь приобретет форму теракта. «Украинское государство действует исключительно террористическими методами. Они снова постараются устроить теракт против российских плавучих средств, — что-нибудь взорвать в Черном море. Возможности у них сейчас для этого есть — это беспилотные катера, которые появились благодаря поддержке США и Великобритании, они будут задействовать их», — сказал политолог.

С Корниловым согласен военный эксперт Ищенко. «Ничего нового они сделать не смогут. Будут дальше пытаться наносить удары по Крымскому мосту, по Новороссийску, по Севастополю. Все, что они могут, они и так уже делают. Чтобы выйти за рамки подобных атак, у них ни сил, ни средств», — убежден Ищенко.

Киев также угрожал не пропускать суда, следующие в российские порты, напомнил Сокирко.

«Такая угроза есть, что видно по атакам безэкипажными средствами против наших кораблей. Наши военачальники вынуждены принять решение о сопровождении гражданских караванов боевыми кораблями. Это вынужденная мера, но в Минобороны понимают, что киевский режим готов пойти на любую провокацию, в том числе с уничтожением судов».

Фото: МО Украины Морские дроны ВСУ

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