Анкара предупредила РФ о риске роста напряженности из-за досмотра сухогруза

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Анкара предупредила Москву о возможном усилении напряженности в Черном море, если будут повторяться ситуации аналогичные досмотру российскими военными грузового судна «Шюкрю Окан», передает ТАСС со ссылкой на Центр по борьбе с дезинформацией, созданный под эгидой коммуникационного управления администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В Анкаре подчеркнули необходимость избегать в будущем подобных инцидентов.

После предпринятых в отношении судна действий российской стороне было надлежащим образом указано на необходимость избегать подобных инициатив, способных усилить напряженность в Черном море, — отмечается в сообщении.

Об инциденте с сухогрузом «Сукра Окан» Министерство обороны России сообщило 13 августа. В ведомстве отметили, что корабль, который двигался в украинский порт Измаил, игнорировал требования остановиться. Для принудительной остановки судна патрульный корабль «Василий Быков» открыл предупредительный огонь. После переговоров экипаж застопорил ход судна. Досмотровая группа высадилась на борт с вертолета Ка-29. Когда проверка завершилась, судно продолжило движение в порт Измаил.

Ранее в Министерстве обороны России уже сообщали, что Москва будет рассматривать в качестве потенциальных перевозчиков грузов военного назначения все суда, направляющиеся на Украину через Черное море. При этом государства, которым принадлежат корабли, будут считаться вовлеченными в боевые действия на стороне Украины.