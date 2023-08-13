Корабль ВМФ РФ открыл предупредительный огонь по шедшему на Украину судну МО РФ: корабль ВМФ РФ открыл предупредительный огонь по сухогрузу в Черном море

В акватории Черного моря был замечен сухогруз под флагом Палау, который двигался в украинский порт Измаил, игнорируя требования остановиться, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Согласно данным с Telegram-канала ведомства, для принудительной остановки судна патрульный корабль «Василий Быков» открыл предупредительный огонь.

В юго-западной части Черного моря патрульным кораблем Черноморского флота «Василий Быков», осуществлявшим контроль судоходства, обнаружен сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил. На требование остановки для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов капитан сухогруза не отреагировал. Для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия, — сказано в сообщении.

После переговоров экипаж застопорил ход судна. Досмотровая группа высадилась на борт с вертолета Ка-29. Когда проверка завершилась, судно продолжило движение в порт Измаил.

Ранее в Министерстве обороны России уже сообщали, что Москва будет рассматривать в качестве потенциальных перевозчиков грузов военного назначения все суда, направляющиеся на Украину через Черное море. При этом государства, которым принадлежат корабли, будут считаться вовлеченными в боевые действия на стороне Украины.