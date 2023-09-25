Военэксперт Сивков: громить порты Украины надо ковровыми бомбардировками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3

Кардинально вывести из строя портовую инфраструктуру Украины можно лишь масштабными налетами авиации, сообщил NEWS.ru доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков. По его мнению, те способы, какими сейчас наносят удары российские войска, могут вывести из строя украинские порты лишь на короткое время: от недели до месяца максимум.

А вот для того, чтобы уничтожить порт полностью на долгое время — необходим налет дальней авиации типа Ту-22М3 с полной бомбовой нагрузкой бомб свободного падения. Никаких высокоточных бомб — это бред полный. Нужны нормальные свободнопадающие бомбы, которые просто накрывают площадь и разрушают сразу все, что там находится. Тогда для восстановления портового хозяйства понадобится год-полтора, — сказал Сивков.

Он пояснил, что порт — это большая площадная цель, на территории которой имеется множество различных объектов и портовых сооружений. Все эти сооружения в случае повреждений точечными ракетными ударами могут быть восстановлены — так Россия, например, восстанавливает Крымский мост после атак.

В результате взрывов в Одессе в ночь на 25 сентября получили повреждения морской вокзал и зернохранилище. Всего за ночь в Одессе произошло пять серий взрывов.