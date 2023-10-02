Эксперт объяснил новую схему работы украинского зернового коридора Капитан Ищенко: суда украинского зернового коридора идут по акватории НАТО

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Российские вооруженные силы не могут решить проблему судов непосредственно в украинском зерновом коридоре, поскольку они проходят большую часть пути вдоль берегов стран НАТО, рассказал NEWS.ru капитан первого ранга запаса Сергей Ищенко. По его словам, остановить их можно только в акватории самой Украины, но этот участок чересчур мал.

Эти суда передвигаются в пределах полосы вдоль берегов стран НАТО — Турции, Болгарии и Румынии. Российским кораблям в эту акваторию вход закрыт, поэтому мы там ничего сделать не можем — не можем там останавливать суда и проверять их трюмы. Затем суда проходят по чисто украинской акватории, но это очень короткий участок, — пояснил Ищенко.

Он добавил, что единственной возможностью влиять на подобную деятельность остается уничтожение причалов и портовых сооружений в Одесской области. В этих условиях «бить» по торговым кораблям можно не по пути, а прямо в порту, когда они будут разгружаться или загружаться.

Возможно, это и делается. Просто не обо всех воздушных ударах сообщается. То есть если наносится удар по порту, конечно, целесообразнее, если там при этом еще и стоит подобный корабль, — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось о том, что в портах Одесской области уничтожены объекты инфраструктуры. По версии украинских властей, под воздушные удары попали причалы, гостиницы и зернохранилища.