Стало известно о повреждении объектов портовой инфраструктуры Украины Власти Украины заявили о повреждении 26 объектов портовой инфраструктуры

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Почти 30 объектов портовой инфраструктуры и Украины пять кораблей повреждены за последние девять дней, сообщил на странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) вице-премьер по вопросам восстановления страны Александр Кубраков. По его словам, некоторые из объектов были частично уничтожены.

Только за последние девять дней <...> повреждены и частично уничтожены 26 объектов портовой инфраструктуры, — заявил Кубраков.

Пресс-служба оперативного командования Южной группировки ВСУ ранее сообщила о повреждении производственного оборудования одного из грузовых терминалов, расположенных в Одессе. Взрывы также прогремели в административном здании порта.

Массированной ракетной атаке также подверглись объекты военной инфраструктуры Украины в Сумской, Львовской, Черниговской областях и в Киеве. По данным, не подтвержденным Министерством обороны РФ, российские войска применяли гиперзвуковые ракеты «Кинжал».