В порту Одессы взрывом повредило оборудование одного из терминалов

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Инфраструктура морского порта в Одессе пострадала в результате серии взрывов, сообщила пресс-служба оперативного командования южной группировки ВСУ в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). Повреждения зафиксированы на оборудовании одного из грузовых терминалов.

Повреждено производственное оборудование одного из грузовых терминалов, — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, по данным ВСУ, взрыв прогремел в административном здании порта.

Накануне сообщалось о массированной ракетной атаке по военной инфраструктуре на территории Украины. В частности, появлялась информация о применении «Искандеров» и гиперзвуковых «Кинжалов». В Сумской, Львовской, Черниговской областях и в Киеве прогремели взрывы. В Хмельницкой области под удар попала авиабаза Воздушных сил ВСУ, где, предположительно, хранились британские крылатые ракеты Storm Shadow.

Военный корреспондент Александр Коц заявлял в понедельник, 24 июля, что российской армии удалось за одну ночь лишить Украину канала поставок оружия. По его словам, ВС РФ нанесли удар по логистическому узлу в порту Рени, расположенному в Одесской области. Предполагается, что для атаки на объект использовались дроны-камикадзе «Герань-2». Барражирующий боеприпас попал в топливное хранилище, что привело к мощному взрыву.