Российские МиГ-31 накрыли Украину залпом «Кинжалов» «РВ»: российская авиация выпустила до десяти «Кинжалов» в направлении Киева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МиГ-31

Воздушно-космические силы России нанесли по территории Украины мощный ракетный удар, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По данным канала, в сторону Киева выпустили до десяти гиперзвуковых «Кинжалов». В Минобороны РФ не комментировали информацию.

По информации канала, о запуске «Кинжалов» уже предупредили в администрации украинской столицы, вместе с тем ВСУ объявили об угрозе ударов баллистическими ракетами «Искандер». В Киеве уже прогремел мощный взрыв. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на очевидцев, взрыв прогремел примерно в 19:40 по московскому времени. Воздушная тревога не стихает в городе уже два часа.

20 минут назад был мощный взрыв в Киеве, — рассказал собеседник агентства.

Ранее появилась информация о том, что ВКС РФ подняли в воздух 12 бомбардировщиков Ту-95МС для нанесения ударов по Украине. Также были зафиксированы пуски ракет из Каспийского моря. На этом фоне стали поступать сообщения о взрывах в Хмельницкой, Львовской, Сумской и Черниговской областях. Военкор Юрий Котенок опубликовал видео пролета крылатых ракет.

Военный корреспондент Александр Коц заявлял в понедельник, 24 июля, что российской армии удалось за одну ночь лишить Украину канала поставок оружия. По его словам, ВС РФ нанесли удар по логистическому узлу в порту Рени, расположенному в Одесской области. Предполагается, что для атаки на объект использовались дроны-камикадзе «Герань-2». Барражирующий боеприпас попал в топливное хранилище, что привело к мощному взрыву.