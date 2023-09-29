В Николаеве прогремели взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Серия взрывов прогремела в Николаеве, сообщил украинский телеканал ТСН. Местные власти объясняют звуки взрывов работой систем противовоздушной обороны.

По данным онлайн-карт Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Николаевской и Сумской областях. Подробной информации о произошедшем нет.

Ранее украинские СМИ сообщили о пяти сериях взрывов, прозвучавших в Одессе. По их данным, две серии взрывов были слышны в городе Кривой Рог. В Одессе огнем было охвачено здание. Позднее стало известно, что крупный пожар в многоэтажном здании вспыхнул в то время, когда над городом и областью звучали многочисленные взрывы. Речь шла о гостинице в районе порта Одессы. До этого сообщалось о взрывах в Киевской области. Кроме того, воздушная тревога была объявлена на большей части территории страны, кроме Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской областей Украины.

Спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк позже сообщила, что в результате взрывов в Одессе в ночь на 25 сентября получили повреждения морской вокзал и зернохранилище. 23 сентября СМИ также сообщали о взрыве в Одессе. Воздушная тревога тогда была объявлена в Одесской и Николаевской областях.