«Колониальные сны»: военэксперт о желании Британии иметь флот в Черном море Военэксперт Дандыкин: британские инструкторы де-факто находятся в Черном море

Фото: royalnavy.mod.uk

Желание Великобритании отправить свой флот в Черное море является политическим заявлением, де-факто британские инструкторы давно там присутствуют, рассказал NEWS.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его мнению, подобные слова министра обороны Гранта Шэппса связаны с ностальгией по былому величию Британской империи.

Я думаю, британские инструкторы там находятся давно, особенно это касается тех, кто занимается надводными дронами и подготавливает диверсии. Так что де-факто они присутствуют на территории Западной Украины, может быть на южном побережье в районе Одессы, — сказал Дандыкин.

Военный эксперт отметил, что Великобритания не сможет отправить свой флот в Черное море без разрешения Турции. Он напомнил, что пока идет конфликт на Украине, Анкара придерживается мнения, что суда нечерноморских государств через проливы проходить не будут.

Не спросивши Турцию, как британский министр обороны будет это делать? Это его амбиции, все еще снятся колониальные сны, они пыжатся со всех сторон, показывают, что достойны великого прошлого. По крайней мере, однозначно хотят быть вторыми после Америки, но не все получается и не получится, —подчеркнул Дандыкин.

Ранее Шэппс заявил, что власти Великобритании обдумывают возможность отправки своего флота в Черное море в качестве помощи Украине и для «защиты» коммерческих судов от России. Он также добавил, что рассматривается вопрос о размещении британских военных на Украине для подготовки солдат ВСУ.