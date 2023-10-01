В Британии задумались об отправке флота в Черное море Telegraph: британский флот может быть направлен в Черное море

Фото: royalnavy.mod.uk

Власти Великобритании обдумывают возможность отправки своего флота в Черное море в качестве помощи Украине и для «защиты» коммерческих судов от России, рассказал газете Telegraph министр обороны страны Грант Шэппс. Он также добавил, что рассматривается вопрос о размещении британских военных на Украине для подготовки солдат ВСУ.

Британия — военно-морская держава, поэтому мы можем помочь. И мы можем дать совет, тем более что [эти] воды являются международными, — сказал министр.

В публикации отмечается, что слова Шэппса свидетельствуют о намерении Лондона играть более активную роль в поддержке Киева. Отправка военных кораблей в Черное море приведет к «значительной эскалации» в вопросе вовлеченности Великобритании в конфликт.

Накануне министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли заявил, что усталость стран Запада от украинского конфликта стала серьезной проблемой, требующей решения. Он отметил, что поддерживать Украину «тяжело и болезненно», но ситуация ухудшится, если союзники перестанут помогать Киеву.