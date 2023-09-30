В Лондоне сочли большой проблемой усталость Запада от украинского конфликта МИД Британии: союзники должны справиться с усталостью от конфликта на Украине

Фото: МО Украины

Усталость стран Запада от украинского конфликта стала серьезной проблемой, требующей решения, заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в интервью изданию The House. По его словам, поддерживать Украину тяжело и болезненно, но ситуация ухудшится, если союзники перестанут помогать Киеву.

Министр отметил, что те или иные сложности, которые вызваны конфликтом, затрагивают страны по всему миру. В числе таких проблем он назвал рост цен на топливо и продукты, а также политическое давление. Клеверли подчеркнул, что ослабление поддержки Украины не приведет к устранению трудностей, а лишь усугубит их. Поэтому, по его словам, необходимо справиться с усталостью от конфликта.

Вот почему правительство Соединенного Королевства занимает решительную позицию. Мы обращаем на это внимание всех наших международных партнеров. Все это тяжело и болезненно, но будет еще тяжелее и больнее, если мы отступим, — сказал глава ведомства.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предъявил Западу ряд требований в статье «Стратегическая точка перелома». В частности, он объяснил, как на самом деле нужно помогать Киеву в ситуации, когда контрнаступление оказалось под угрозой. Данилов подчеркнул, что практика дозирования военной помощи Украине из-за страха вызвать раздражение России недопустима.