Киев навел ракеты С-200 на Крымский мост: как ВСУ атакуют РФ 10 июля Начальник Генштаба Валерий Герасимов приказал уничтожить все С-200 на Украине

Фото: МО Украины

Минобороны сообщило, что Украина пыталась нанести удар по трем российским регионам, используя зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), переделанные для стрельбы по наземным целям. Ракеты были сбиты на подлете. Ранее сообщалось о попытке ВСУ атаковать атомную электростанцию в Смоленской области. Беспилотники и крылатые ракеты сбивали за последние сутки над Брянском и Крымом, а в Орловской области произошла диверсия на железной дороге. Подробности — в материале NEWS.ru.

Киев навел ракеты С-200 на Крымский мост

Утром 10 июля Минобороны в официальном сообщении объявило, что накануне Вооруженные силы Украины предприняли попытку нанести удар по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях. По данным МО, для этого использовались устаревшие советские ЗРК С-200, переоборудованные для поражения наземных целей.

Согласно докладу начальника Главного штаба ВКС генерал-полковника Виктора Афзалова, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две ракеты, атаковавшие Крымский мост и аэродром Морозовск. Жертв и разрушений нет.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов приказал обнаружить и уничтожить стартовые позиции украинских комплексов С-200, а также в кратчайшие сроки принять дополнительные меры по защите объектов от атак.

ВСУ атаковали АЭС в Смоленской области

Telegram-канал Mash сообщил, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать Десногорскую атомную электростанцию в Смоленской области и военный аэродром в Калужской области. По информации канала, в сторону России были выпущены британские Storm Shadow.

Mash пишет, что на использование Storm Shadow указывают обломки, которые нашли на месте падения ракет. При этом канал уточняет, что обе цели сбила российская ПВО.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в случае подтверждения атаки на Десногорскую АЭС со стороны НАТО в России должны рассмотреть сценарий ответной атаки.

ПВО сбила крылатую ракету и два дрона над Крымом

9 июля глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета. Повреждений и пострадавших, по его словам, не было.

Глава региона попросил местных жителей соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Telegram-канал SHOT добавляет, что вечером 9 июля над Крымом также сбили два неизвестных беспилотника. По информации канала, цели были уничтожены около 22 часов над территорией Кировского района, расположенного на востоке республики. Обломки аппаратов сейчас ищут оперативные службы. Предварительно, никто не пострадал, повреждений на земле нет, уточняет SHOT.

В Курской области двух рабочих ранило при обстреле

Двое рабочих пострадали вечером 9 июля при обстреле ВСУ хутора Заря в Глушковском районе Курской области, находящегося в 400 метрах от границы). Всего по населённому пункту прилетело пять миномётных снарядов 60-го калибра.

По данным Baza, с осколочных ранениями головы и груди в Глушковскую ЦРБ госпитализированы двое строителей (18 и 20 лет), которые в это время работали на хуторе. Разрушений на земле нет.

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Неизвестные устроили диверсию на ж/д в Орловской области

РИА Новости со ссылкой на Московскую железную дорогу сообщает, что поздно вечером в воскресенье неизвестные подожгли релейный шкаф на перегоне в Орловской области.

«9 июля примерно в 22:30 на перегоне Орел — Саханская Орловской области посторонними лицами был совершен поджог релейного шкафа. На движение поездов ситуация не повлияла», — говорится в сообщении

Как добавляет SHOT, шкаф вскрыли и подожгли, он выгорел полностью вместе со всем внутренним оборудованием. Прибывшие на место полицейские нашли на месте окурок, пару перчаток и следы автомобильных покрышек. Сейчас диверсантов ищут.

Украинские ракеты сбиты над Брянской областью

Российские системы противовоздушной обороны сбили две украинские ракеты над Брянской областью, рассказал 9 июля глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в результате падения снарядов полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь.

«Сегодня силами ПВО Вооруженных сил РФ были сбиты две ракеты ВСУ. В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь», — сообщил Богомаз.

Он добавил, что пострадавших в результате ЧП нет.

Ранее система ПВО сработала в Ростовской области над городом Донецком. Глава администрации города Роман Кураев сообщил, что после взрывов есть повреждения зданий, пострадавших нет. Минобороны не комментировало данную информацию.

Белгородская область попала под обстрел ВСУ

Удары беспилотников, минометов и артиллерии фиксировались в четырех районах Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в Белгородском районе под артобстрел попали села Наумовка и Щетиновка. В Волоконовском районе на окраине хутора Старый с беспилотника сбросили два осколочных боеприпаса для гранатомета.

В Краснояружском районе из артиллерии обстреляли окраину поселка Прилесье, в результате пострадала линия электропередачи. «В Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено три минометных снаряда, по селу Новая Таволжанка – один минометный снаряд. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — добавил Гладков.

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