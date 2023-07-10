Южная группировка помешала ВСУ прорвать оборону на трех направлениях Минобороны РФ: группировка «Юг» не дала ВСУ прорвать оборону на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях

Фото: МО РФ

Группировка «Юг» пресекла попытки Вооруженных сил Украины прорвать оборону на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях, заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, чья обращение опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ. По его словам, по позициям противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Часов Яр и Константиновка были нанесены ракетно-бомбовые удары.

Подразделения Южной группировки войск в течение суток продолжали отражать попытки штурмовых подразделений ВСУ прорвать оборону на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях, — заявил Астафьев.

Украинская сторона понесла потери в живой силе и огневых средствах.

Кроме того, «Южная» группировка нанесла удар по 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке, а расчеты РСЗО «Торнадо-С» — по району сосредоточения вооружения и военной техники 91-й механизированной бригады на Соледаро-Артемовском направлении и уничтожили склад боеприпасов 115-й механизированной бригады. Также в районе Ягодного и Миньковки тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» уничтожили скопления живой силы ВСУ.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что в Клещеевке под Артемовском бойцам ВСУ могут устроить ловушку. Эксперт объяснил, что украинским военным, вероятно, позволят приблизиться к населенному пункту, а потом уничтожат.