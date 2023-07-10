В Орловской области ищут диверсантов SHOT: в Орловской области неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что в Орловской области на железной дороге подожгли релейный шкаф. По информации канала, сейчас диверсантов разыскивают сотрудники силовых структур.

По данным SHOT, злоумышленники поздно вечером 9 июля вскрыли и подожгли релейный шкаф, расположенный рядом с железнодорожными путями на перегоне между станциями Орел-2 и Кромская. Как пишет Telegram-канал, оборудование выгорело полностью вместе с приборами устройств автоматической блокировки, переездной сигнализации, электрической централизации стрелок, сигналов и иных, которые применяются на ж/д транспорте.

SHOT сообщает, что прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов нашли несколько улик. В частности, по информации канала, оперативники обнаружили окурок, пару перчаток и следы автомобильных покрышек.

Ранее в республике Марий Эл была совершена диверсия на железной дороге — злоумышленник поджег релейный шкаф. В результате ЧП пассажирский поезд Йошкар-Ола — Санкт-Петербург задержали на 13 минут.

До этого диверсанты подожгли релейные и батарейные шкафы на железной дороге во Владимирской и Кировской областях. В результате уничтожения оборудования было на 20 минут задержано движение поездов сообщением Абакан — Москва и Владивосток — Москва.