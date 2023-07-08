Диверсанты устроили поджоги на ж/д путях под Владимиром и Кировом Baza: диверсанты подожгли релейные шкафы на ж/д путях во Владимирской и Кировской областях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь на 8 июля диверсанты подожгли релейные и батарейные шкафы на железной дороге во Владимирской и Кировской областях, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники. Так, преступники сожгли сразу три шкафа на станции Балакирево под Владимиром, оборудование сгорело полностью. На месте поджога были найдены стамеска, пробки от пятилитровых бутылок и коробок от спичек.

По данным Baza, также диверсанты устроили поджог релейного шкафа в Кировской области на железнодорожном перегоне Киров — Красносельский. Оборудование было уничтожено, из-за чего движение поездов Абакан — Москва и Владивосток — Москва было нарушено. Длительность задержки поездов составила 20 минут.

Накануне Baza сообщила, что на железной дороге в Ульяновской области загорелись релейные шкафы. По данным канала, возгорание обнаружили вечером 7 июля. Baza отмечает, что огонь уничтожил три релейных шкафа, еще один оказался вскрыт. На место прибыли сотрудники спецслужб.

2 июля Telegram-канал SHOT сообщил, что в подмосковном Красногорске диверсанты подожгли релейные шкафы на железнодорожных путях МЦД-2. По информации канала, диверсия никак не повлияла на движение поездов, поскольку в шкафах отсутствовало оборудование.