Диверсанты устроили поджог на путях МЦД-2 в Подмосковье SHOT: диверсанты подожгли релейные шкафы на железной дороге в Красногорске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что в подмосковном Красногорске диверсанты подожгли релейные шкафы на железнодорожных путях МЦД-2. По информации канала, диверсия никак не повлияла на движение поездов, поскольку в шкафах отсутствовало оборудование.

SHOT сообщает, что диверсия была совершена на железнодорожном перегоне Нахабино — Аникеевка, преступник поджег два из трех релейных шкафов. На месте была обнаружена пятилитровая пластиковая бутылка.

Ранее SHOT сообщал, что неизвестный диверсант поджог батарейный шкаф на железнодорожной станции в Томске. ЧП произошло на станции Томск-2 ночью 28 июня, злоумышленнику удалось скрыться через промзону. В результате шкаф полностью выгорел, также получили повреждения три аккумуляторные батареи. Движение поездов нарушено не было.

До этого в Москве на железнодорожной станции Очаково обнаружили подозрительный предмет. СМИ писали, что под рельсами могла быть противопехотная мина, находку сделал рабочий. На станцию прибыли правоохранители, произошедшее не отразилось на графике движения поездов.